- Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a dezvaluit ca sufera de dermatomiozita. Aceasta a menționat ca a fost diagnosticata in ultima parte a mandatului sau. „In ultima parte a mandatului am inceput sa ma simt din ce in ce mai rau, dar am crezut ca aceasta stare se datoreaza oboselii. In data…

- In Scoția urmeaza sa se interzica lovirea mingii cu capul de catre copiii sub 12 ani. Specialițtii au luat decizia dupa ce au observat ca exista posibila legatura intre fotbal si afectiunea cerebrala numita dementa.