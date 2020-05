Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a dispus luni revocarea masurii controlului judiciar in cazul fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita, scrie Agerpres. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata de DNA la Curtea de Apel Bucuresti.

- Medicul Mircea Beuran a scapat de arestul la domiciliu și va fi pus sub control judiciar. Decizia instantei este definitiva, anunța Antena 3. Mircea Beuran este acuzat intr-un dosar de luare de...

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, sa fie eliberata din arest preventiv, urmand ca aceasta sa fie cercetata sub control judiciar, in dosarul in care este acuzata de luare de mita, potrivit Agerpres.Decizia este definitiva. In aceasta dimineata, Sorina…

- Curtea de Apel Bucuresti judeca, vineri, contestatia depusa de fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea fata de decizia de arestare preventiva. Pintea a contestat decizia din 28 februarie luata de Tribunalul Bucuresti, prin care a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Sorina Pintea, manager al…

- Verificare a modului in care s-a actionat in cazul Sorina Pintea Sorina Pintea (centru) impreuna cu fostul premier Viorica Dancila, în vizita la un spital în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din noiembrie 2019. Foto: Arhiva/ Agerpres. Ministrul interimar al Afacerilor…

- Aceasta este acuzata ca ar fi luat mita 10.000 de euro și 120.000 de lei de la un agent economic cu care incheiase un contract de prestari servicii pentru spitalul județean din Baia Mare, pe care-l manageria. Tribunalul București a admis, in aceasta seara, propunerea procurorilor anticorpție, de arestare…

