Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis luni incetarea procesului penal impotriva lui Sorin Ovidiu Vintu in dosarul in care este acuzat ca i-a dat un milion de euro fostului presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu, pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii. Motivul invocat…

- Tribunalul Bucuresti a decis luni incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu in dosarul in care acesta este acuzat ca i-a dat un milion de euro fostului presedinte al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei…

- Sorin Ovidiu Vintu a scapat de dosarul in care procurorii DNA l-au acuzat ca i-a dat un milion de euro mita lui Bogdan Olteanu pentru numirea lui Liviu Mihaiu guvernator al Deltei Dunarii, conform g4media.ro , dupa ce Tribunalul București a constatat ca fapta s-a prescris. Decizia nu este definitiva,…

- Ministrul justitiei afirma ca, in ceea ce-l priveste, dosarul violentelor din 10 august din Piata Victoriei nu este inchis. Stelian Ion a afirmat, la Digi24 , ca sutele de victime care au depus plangeri in acest sens nu au primit oficial instiintari privind clasarea, ca sa le poata contesta. „Din punctul…

- Judecatorii Tribunalului Bucuresti reactioneaza dupa atacurile impotriva judecatoarei Daria Isabela Mihet care a clasat dosarul "10 august", atacuri venite in special din partea neomarxistilor de la USR-PLUS. Adunarea generala a Tribunalului Bucuresti a decis in sedinta de miercuri, 10 martie 2021,…

- Brutala intervenție a Jandarmeriei la mitingul Diasporei din 10 august 2018 va ramane nepedepsita.Niciun șef al acestei instituții nu va raspunde in fața legii, pentru ca a ordonat violențele impotriva manifestanților pașnici, violențe care au adus aminte de mineriadele impotriva populației civile. Tribunalul…

- Tribunalul Bucuresti a dispus incetarea procesului penal impotriva lui Sorin Dimitriu, fost presedinte al Camerei de Comert Bucuresti (CCIB), intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, dupa ce faptele de care este acuzat s-au prescris. De altfel, judecatorii au dispus incetarea procesului penal…

- Tribunalul București a dispus incetarea procesului penal impotriva lui Sorin Dimitriu, fost președinte al Camerei de Comerț București, intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, dupa ce faptele de care...