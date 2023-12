Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a respins investirea economistului Septimiu Stoica in Consiliul de Administrație (CA) al Bursei Romane de Marfuri (BRM), societate controlata de Gabriel Purice. Printr-o decizie semnata de președintele ASF, Nicu Marcu, obținuta de cotidianul național “Romania…

- In luna septembrie 2022, Nicu Marcu a intrat oficial in posesia documentelor și a notei de control redactate de catre echipa de control a ASF, in urma controlului desfașurat la Euroins. Rezultatele erau clare: Euroins nu indeplinise planul de masuri și trebuia sa i se retraga autorizația de funcționare.…

- Guvernarea PSD-PNL este acuzata ca a crescut taxele pentru a da prime sinecurilor de la ASF , vicepresedintele AUR Marius Lulea afirmand ca nababii de la ASF primesc 16 salarii anuale de zeci de mii de euro, pentru ca asista pasivi cum piata asigurarilor o ia la vale. ”Incompetenta se premiaza cu sume…

- Guvernarea PSD-PNL, acuzata ca a crescut taxele pentru a da prime sinecurilor de la ASF, vicepresedintele AUR Marius Lulea afirmand ca nababii de la ASF primesc 16 salarii anuale de zeci de mii de euro, pentru ca asista pasivi cum piata asigurarilor o ia la vale. ”Incompetenta se premiaza cu sume uriase…

- Incompetența se premiaza cu sume uriașe de bani de catre guvernarea PSD-PNL. Autoritatea de Supraveghere Financiara s-a dovedit a fi o instituție complet nefuncționala. Sub „supravegherea” ASF s-au prabușit, unul dupa altul, liderii de pe piața asigurarilor. Cu toate acestea, asistam la o situație…

- Conform contractului colectiv de munca, angajații de la Autoritatea de Supraveghere Financiara primesc anual, pe langa salarii, și patru prime din care trei in cuantum de pana la 100% din salariul brut lunar.

- Lupta pentru posturile de conducere de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a intrat in linie dreapta și deja partidele parlamentare au decis, in mare, pe cine vor trimite in bordul acestei instituții. Zilele lui Nicu Marcu la conducerea ASF sunt pe sfarșite și odata cu el vor pleca și cei…

- Guvernul discuta joi, in prima lectura, proiectul de hotarare care propune prelungirea plafonarii prețurilor RCA pana la data de 31 decembrie 2023. Masura, propusa de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), condusa de Nicu Marcu, vizeaza eliminarea potențialului impact negativ al creșterii prețurilor.