- Premierul Florin Citu l-a revocat din functie, miercuri, pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anuntand ca interimar la conducerea ministerului va fi vicepremierul Dan Barna. Totodata, seful Executivului a demis-o din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii pe Andreea Moldovan. “Astazi,…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis impreuna cu secretarul de stat Andreea Moldovan. Decizia a fost luata de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc dupa saptamani de tensiuni și discuții…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, nu a fost informat despre intenția premierului Florin Cițu de a-l demite pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, au declarat pentru MEDIAFAX surse din conducerea formațiunii. „Dacian Cioloș nu a fost informat de premierul Florin Cițu de intenția de a-l revoca…

- Deputatul PNL de Timis Ben-Oni Ardelean afirma ca, in calitate de vicepresedinte al partidului, ii va cere premierului Florin Citu sa-l demita pe Vlad Voiculesu din functia de ministru al Sanatatii. El afirma ca va face acest demrs intr-un cadru ofiacil, respective Biroul Politic Național al partidului.…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a comentat in termeni duri conferința de presa organizata in weekend la Ministerul Sanatații, conferința la care au luat parte ministrul Vlad Voiculescu, secretarul de stat Andreea Moldovan, dar și o serie de manageri de spitale. Mugur Mihaescu: Oamenii…

- Adrian Moraru, consilier general al PNL si fost candidat la Primaria Sectorului 3, o critica pe Andreea Moldovan, secretat de stat la Ministerul Sanatatii, dupa declaratiile acesteia privind modul cum ar trebui sa se duca romanii la cumparaturi.

- ​​Ministerul Sanatații a transmis marți o circulara catre Direcțiile se Sanatate Publica in care schimba modul de calcul al ratei de incidența COVID, informeaza Hotnews. „Calculul ratei incidenței se va face luand in considerare numarul total al testelor pozitive alocate și transmise de catre laboratoare…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a avut critici dure la adresa ministrului Sanatații, primul din Guvernul Cițu vizat de o moțiune. Rafila il acuza pe Voiculescu de inactivitate de cand a preluat Ministerul Sanatații și spune ca in cele 6 saptamani de cand ocupa pozitia de ministru, nu a reusit sa demareze…