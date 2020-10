Stiri pe aceeasi tema

- PSD a propus un plan de combatere a COVID-19 care are ca obiectiv reducereaa transmiterii virusului si protejarea persoanelor cele mai vulnerabile. PSD propun infiintarea unui centru de comunicare integrat COVID-19 si testarea tuturor indivizilor, indiferent de simptome, in locurile cu incidenta ridicata.

- Romania se afla in topul statelor membre, dupa Irlanda, dar la egalitate cu Ungaria și Polonia, in ceea ce privește procentul respondenților mulțumiți de masurile luate de instituțiile Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei de Covid, arata un studiu publicat vineri de CE, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Klaus Iohannis susține ca actuala majoritate parlamentara este ilegitima. Președintele opteaza in continuare pentru organizarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie, chiar daca numarul cazurilor Covid-19 din Romania este in creștere. „Vreau sa fie de la bun inceput clar: am observat ca unii politicieni…

- Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare a anuntat, miercuri seara, ca 1.527 de posturi se scot la concurs in sistem, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru deblocarea posturilor. Sapte sute dintre acestea sunt posturi de executie disponibile in operativ. „Astazi…

- Activitatea economica a Frantei s-a redresat in august la aproximativ 95% din nivelul inregistrat inainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus (Covid-19), insa ritmul va fi redus in ultimele luni ale anului, a informat marti Institutul National de Statistica (Insee), transmit Bloomberg si Reuters.Cheltuielile…

- Exista un decalaj imens intre fondurile necesare pentru combaterea pandemiei de COVID-19 si fondurile promise la nivel mondial, a declarat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters.

- Criza COVID-19 este, din punct de vedere economic și statistic, o criza ca oricare, un joc in care actorii economici trebuie sa se adapteze rapid: unii sunt afectați pana la faliment, alții – chiar daca asta poate suna cinic – sunt avantajați de conjuctura mondiala.