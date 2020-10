Stiri pe aceeasi tema

- PNL Caras-Severin a facut la Biroul Electoral Central o cerere de anulare a votului din 27 septembrie pe motive de fraudare a votului, dar si pentru alte nereguli. In cerere, PNL Caras-Severin cerea BEC sa anuleze procesul constatator pentru functia de primar al orasului Moldova Noua, „deoarece exista…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, urmeaza sa se consulte cu avocatii si sa ia o decizie daca va solicita anularea alegerilor, a declarat, joi, prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, precizand ca social-democratii au sesizat Parchetul in cazul situatiei de la Sectorul 1. Grindeanu…

- Alegerile pentru functia de primar la Moldova Noua s-au anulat, un nou scrutin urmand sa se desfașoare pe 11 octombrie 2020. Decizia aparține BEC, care a constatat nulitatea candidaturii lui Adrian Torma, din partea alianțe electorale PSD – Pro Romania. Anularea alegerilor fusese ceruta de PNL Caraș…

- Partidul Social Democrat "nu va sta cu mainile in san" in privinta deciziei BEC de anulare a alegerilor pentru functia de primar in Moldova Noua, "pentru ca este o judecata cu dubla masura", a declarat joi prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu. "Acolo a fost un intreg proces, e un…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat, joi, dupa ce BEC a decis reluarea votarii in localitatea Moldova Noua din Caraș-Severin, acolo unde fotoliul de primar a fost caștigat de candidatul PSD, Adrian Constantin Torma."Acolo a fost un intreg proces. S-a contestat inainte…

- PNL Vrancea a solicitat Biroului Electoral Central (BEC) anularea alegerilor pentru functia de primar al municipiului Focsani pentru fraudarea alegerilor, potrivit presedintelui PNL Focsani, Nicu Tanase, informeaza Agerpres."PNL Vrancea a trimis la Biroul Electoral Municipal (BEM) o intampinare…

- Omul de afaceri Mohammad Murad, candidatul independent la functia de primar al municipiului Mangalia, sprijint de PSD si PMP, a cerut Biroului Electoral Central anularea alegerilor si repetarea votului. Murad considera ca rezultatul votului a fost viciat prin mediatizarea "excesiva" a unui eveniment…

- Rezultate alegeri locale 2020. Murad a depus o cerere la Biroul Electoral Central pentru anularea alegerilor de la Mangalia in care prezinta motivele pentru care ar trebui luata o asemenea decizie. "Procesul electoral desfasurat in data de 27 septembrie in municipiul Mangalia a fost viciat in principal…