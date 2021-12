Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, aflat intr-o vizita in județele Braila și Galați, a anunțat un plan investițional de 73 de milirde de euro in urmatorii 10 ani. „In urmatorii 10 ani vorbim de un plan investițional pe transporturi, pe toate tipurile de transporturi, de 73 de miliarde…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, aflat intr-o vizita in județele Braila și Galați, a anunțat un plan investițional de 73 de milirde de euro in urmatorii 10 ani. „In urmatorii 10 ani vorbim de...

- Romania va trebui sa aloce anual, in urmatorii 10 ani, aproximativ 2% din PIB reprezentand contributia financiara aferenta proiectelor cu finantare europeana, la care se adauga necesarul pentru finalizarea intregii infrastructuri prezentate in Planul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea. Potrivi specialistilor, seismul s-a produs la ora locala 18:20:57, in zona seismica Vrancea. Seismul, cu intensitatea II, a avut loc la o adancime…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca planul investițional privind infrastructura din Romania are prevazuta suma de 73 de miliarde de euro. Planul urmeaza sa fie aprobat peste cateva zile de Comisia Europeana și va fi implementat in urmatorii 10 ani. Potrivit ministrului Sorin Grindeanu,…

- România va urma un planul investitional de circa 73 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe urmatorii 10 ani, a declarat Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), la audierile din comisiile de…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) anunța ca in Romania au avut loc doua seisme in ultimele ore. In ziua de 14 octombrie, la ora 03:40:54 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea…

- Cutremur in Romania.In ziua de 23 Septembrie 2021 la ora 18:52:53 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, Brasov un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 3km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 36km E de Brasov, 64km N de Ploiesti, 119km NE de Pitesti,…