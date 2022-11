Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Timisoara, ca pe tronsonul de autostrada Sibiu-Boita lucrarile sunt aproape de finalizare, iar pe tronsonul Pitesti-Curtea de Arges este un ritm mai bun al lucrarilor. ”Pe Sibiu-Boita am semnale ca in decembrie va fi finalizat lotul, iar pe Pitesti-Curtea de Arges exista un progres si un ritm mai bun decat la inceputul proiectului. Asta nu am remarcat doar eu, ci si oamenii care locuiesc in zona au observat. Cand lucrurile merg intr-o directie buna, nu ezit sa o spun. Pe Sibiu-Boita se va finaliza cu sase luni mai repede si in felicit pe constructori ca…