Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a aprobat vineri Proiectul Tehnic pentru Sectiunea Zimbor - Poarta Salajului a Autostrazii Transilvania, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Romania are nevoie de investitii in infrastructura, mai ales acum, cand exista probleme foarte mari, iar firmele romanesti trebuie sustinute, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, joi, la bilantul prezentat de PSD dupa sase luni de guvernare in coalitie. „Romania are nevoie de investitii…

- CARANSEBEȘ – Sportiva originara din Caransebeș a devenit campioana naționala in proba de 50 de km alergare! Competiția de Ultra-alergare pe șosea s-a desfașurat la Timișoara, pe o temperatura de peste 30 de grade, iar probele de concurs au fost alergare 50 km, 12 ore sau 24 de ore! Dragomir a confirmat…

- 56 de milioane de lei pentru eliminarea restricțiilor de viteza de pe calea ferata. Regionala CFR Timișoara a inițiat o licitație in valoare de 56.781.984 de lei in vederea realizarii de „Lucrari de eliminare a restricțiilor de viteza pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii caii…

- Educația construiește oameni, formeaza caractere și deschide drumuri. Lucrarile la prima gradinița construita dupa Revoluție, vor debuta in cel mai scurt timp. Primarul municipiului, domnul Dorin... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Modernizarea și extinderea la patru benzi a strazii Mareșal Constantin Prezan, fosta Lidia, pana la strada Venus, este aproape de finalizare. „Lucrarile pe șantier s-au derulat in ritm susținut, pana in prezent, pe toate cele trei sectoare cuprinse in proiect, fiind finalizate urmatoarele categorii…

- MODERNIZAREA DJ 714 sector Bolboci – Contur lac Bolboci – Cheile Tatarului intra in linie dreapta, imediat ce vremea permite, incep lucrarile The post MODERNIZAREA DJ 714 sector Bolboci – Contur lac Bolboci – Cheile Tatarului intra in linie dreapta, imediat ce vremea permite, incep lucrarile first appeared…

- Contractul de lucrari de execuție și dotari aferente obiectivului de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unitații de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența