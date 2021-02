Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…

- Alexandru Rafila, reprezentantul OMS in Romania și si parlamentar PSD a avut o replica la declarația ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, potrivit careia de 1 Martie, copiii ar putea sa ofere marțișoare cu manuși. „N-am ințeles care este utilitatea manușilor in oferirea marțișoarelor, dar probabil…

- Toți elevii vor purta obligatoriu masca de protecție la orele de educație fizica, a anunțat ministrul Educației, care a explicat ca masura este una dintre cerintele specialistilor din domeniul sanitar. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a mai explicat ca ordinul de ministru pe care l-a dat cu privire…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca a primit peste 10.000 de propuneri privind materiile care vor fi predate la liceu incepand de anul viitor si numarul de ore alocat. Planurile-cadru de liceu au fost puse in dezbatere publica, astfel ca mii de propuneri de modificare au fost trimise ministerului.…

- Daca dirigintele sau invațatorul este anunțat ca un elev are simptome, copilul sta acasa și nu primește absențe, a explicat, duminica, ministrul Educației la Realitatea PLUS. Sorin Cimpeanu a precizat ca aceasta metoda va permite o distanțare mai mare a elevilor in clase. „Elevii care au simptome. Simptomele…

- Daca tematica examenelor naționale nu este adaptata la situația anului in curs ar fi o negare a evidenței, a spus ministrul educației, Sorin Cimpeanu, intr-un interviu acordat luni dimineața Pro TV. Ministrul a aratat ca programa pentru Bacalaureat și pentru Evaluarea Naționala va fi “puternic adaptata”…

- Ministrul educației Sorin Cimpeanu a vorbit, duminica seara, despre redeschiderea școlilor. El a explicat ca decizia finala va fi luata, pe 2 februarie, impreuna cu toate autoritațile competente. “O noua discuție va avea loc pe 2 februarie. Responsabilitatea e partajata in data de 2 februarie. Autoritațile…

- Guvernul adopta, in ședința din 6 ianuarie, o ordonanța care prelungește invațamantul online pana la inceputul semestrului II, la data de 8 februarie. Ministrul Educației a declarat ca vrea ca semestrul II sa fie organizat in formatul clasic, cu totți elevii prezenți fizic la școala. Sorin Cimpeanu…