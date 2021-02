Stiri pe aceeasi tema

- Adeverintele medicale eliberate pentru primul semestru elevilor cu probleme de sanatate care nu vor putea participa fizic la cursuri raman valabile și pot fi transmise și in format electronic, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. El a precizat, intr-o videoconferinta cu inspectorii scolari,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca sunt luate in calcul cinci situații in care va fi posibil scenariul hibrid. 1. Elevii au contraindicații medicale pentru prezența fizica, au vulnerabilitați și prezinta certificat medical.2. Elevii au aparținatori in familie care au vulnerabilitați…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a mai adaugat o situatie in care elevii vor face scoala online. Astfel, profesorii care au simptome de COVID se adauga celor patru variante in care elevii urmeaza cursurile online. Sorin Cimpeanu a anunțat ca exista cinci situatii in care elevii vor continua sa faca…

- Profesorii cu probleme medicale pot continua scoala online, in cazul acestora fiind nevoie ca certificarea problemelor de sanatate sa fie facuta de catre un medic de medicina muncii, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Acesta a mentionat ca scolile trebuie sa faca orarele in asa fel incat…

- Cadrele didactice care vor face ore remediale ar urma sa primeasca 200 de lei pe luna per elev, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, intr-un interviu pentru Libertatea. Saptamana trecuta, ministrul Cimpeanu spunea, la Digi24, ca suma ar putea ajunge la 500 de lei pe luna per elev. El a explicat,…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a explicat, la TVR, ca programarea orelor remediale va fi facuta de comun acord intre profesori și elevi, urmand a se desfașura dupa programul zilnic sau, daca este cazul, chiar și in zilele de sambata.Sorin Cimpeanu spune ca numarul orelor remediale va fi stabilit…