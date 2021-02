Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii din invațamantul universitar și preuniversitar vor fi platiți cu ora, daca nu va mai fi permis cumulul pensiei cu salariul, spera Sorin Cimpeanu. „Daca nu ar fi posibil (...), am duce școala romaneasca mult mai mult catre personal necalificat”, spune ministrul Educației. Citește…

- Ministrul Muncii propune ca bugetarii care sunt și pensionari sa fie obligați sa opteze pentru unul dintre cele doua venituri. Actul normativ va fi pus in dezbatere publica. Raluca Turcan a anunțat ca persoanele care vor alege salariul vor putea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Premierul Florin Cițu a declarat ca Guvernul urmeaza sa adopte, in perioada urmatoare, o lege ce va interzice cumului pensiei cu salariul pentru angajații la stat. Premierul spune ca legea a fost pregatita deja de Ministerul Muncii și urmeaza sa fie pusa in dezbatere publica. Cițu transmite ca cei care…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in perioada urmatoare, un proiect de lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații la stat, a declarat miercuri premierul Florin Cițu. ”E un proiect de lege discutat in coaliție. Am vazut draft-ul, va fi o dezbatere publica, vom vedea daca vor fi excepții…

- Florin Roman, despre CUMULUL pensiei cu salariul la stat: „O practica extrem de frustranta pentru cetațeanul de rand” Florin Roman, deputatul PNL de Alba, ridica o serie de intrebari-cheie, pe tema pensiilor speciale. Roman arata ca judecatorii Curții Constituționale cumuleaza pensia speciala cu salariul…

- Veste proasta pentru pensionari: Cumulul pensiei cu salariul de la stat va fi INTERZIS Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anunțat marți seara ca pregatește un proiect de lege prin care sa fie interzis cumulul pensiei cu salariul in sistemul public. Cei care vor sa se reangajeze in sistemul public trebuie…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat ca numarul orelor de recuperare a materiei va fi in medie de 5 pe saptamana și vor varia in funcție de evaluarile facute de profesori. Numarul orelor remediale va fi de 5 pe saptamana, in medie, susține ministrul Educației. ”Sunt situații in care elevii…

- Profesorii care vor face ore remediale ar urma sa primeasca 200 de lei pe luna per elev, a precizat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, deși duminica acesta spunea ca aceasta suma ar putea ajunge la 500 de lei pe luna per elev. Potrivit ministrului, exista doua surse de finanțare pentru plata orelor…