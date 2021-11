Ministriul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca in 8 noiembrie școala va incepe, insa vineri va fi anunțat in ce mod, care va fi „adaptat realitaților”. Ministrul a precizat ca numarul de teze se reduce in acest an, vor fi cu prezența fizica și vor putea fi susținut incepand cu 6 decembrie. In plus, se […] The post Sorin Cimpeanu a mai "taiat" din vacanta elevilor. Cum va arata noua structura a acestui an scolar first appeared on Ziarul National .