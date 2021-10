Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a decis organizarea unei sesiuni speciale pentru cei care din cauza Covid-19 nu pot participa vineri la proba scrisa a concursului de directori in școli. In Timiș sunt așteptați 255 de candidați.

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a afișat rezultatele verificarii dosarelor de inscriere pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director la unitațile de invațamant din județul Botoșani.

- LISTA: Concursul pentru funcțiile de directori de școli in Alba. 142 de candidați din județ validați la inscrieri In județul Alba, dintre cei 159 de candidați inscriși la concursul pentru funcțiile de director și școli, 142 au fost validați in urma evaularii dosarelor. Sunt 160 de posturi scoase la…

- Pe 26 septembrie s-a terminat inscrierea pentru concursul de director si director adjunct din scoli si gradinite. La nivel national au fost depuse 9.547 de dosare la concursul pentru directori de școala.Anul acesta, sunt normate 6.329 de functii de director si 2.387 de functii de director adjunct. In…

- Cați candidați s-au inscris la concursul pentru posturile de directori de școli. Calendarul probelor și metodologie Ministerul Educației a anunțat luni ca pentru cele peste 8.600 de posturi de directori de școala s-au inscris aproximativ 9.200 de candidați. Listele cu persoane admise la evaluarea dosarelor…

- Astazi incep concursurile pentru ocuparea posturilor de directori ai unitatilor de invatamant preuniversitar. Depunerea dosarelor de inscriere la proba scrisa pe platforma informatica dedicata va avea loc in perioada 15-26 septembrie. Examenul se va desfașura la 15 octombrie, rezultatele finale fiind…

- Miercuri, de la proba scrisa in cadrul concursului de Titularizare 2021, au absentat 110 candidați dintre cei 570 inscriși. Dintre cei inscriși, 109 provin din promoția curenta. Potrivit IȘJ Alba, nu au fost candidați eliminați de la proba scrisa. Examenul a fost organizat la 44 discipline de concurs.…

- Peste 1.000 de candidati sunt inscrisi pentru a sustine, miercuri, 21 iulie, proba scrisa pentru ocuparea posturilor vacante sau rezervate din invatamantul preuniversitar. Concursul de Titularizare, așa cum e el cunoscut, va avea loc, la Brașov, in patru centre de examen: Școala 30, Școala 13, Colegiul…