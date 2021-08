Sorin Cârțu, indignat după accidentarea groaznică a lui Mateiu: „Să se ia măsuri!“ Președintele formației Universitatea Craiova , Sorin Carțu, a ajuns la concluzia ca alb-albaștrii sunt printre cei mai faultați din Liga 1. El a luat foc dupa ce Alex Mateiu a ramas fara doi dinți in timpul meciului cu Gaz Metan Mediaș, caștigat cu 1-0, și cere socoteala pentru ce s-a intamplat. „Mateiu are doi incisivi terminați, scoși, deplasați. L-am trimis la chirurgie sa vedem daca poate sa ii salveze, sa faca ceva. Daca tu nu ai luat atitudine la Arad, e normal ca și astalalt face la fel. Vedeți ca toți strainii… Poate nu știu nici ce li se intampla! Explicați-le ca vin intr-un fotbal civilizat.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus greu, cu 1-0, in Banie, in fața echipei Gaz Metan Mediaș. Antrenorul oltenilor, Laurențiu Reghecampf, a facut o analiza corecta a lucrurilor și s-a declarat mulțumit. „A fost o victorie cu greu obținuta. A fost un meci foarte dificil pentru noi. In prima repriza am avut…

- Formatia Universitatea Craiova a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1. Golul a fost marcat de Antal, in minutul 70. UTA Arad: Fl. Iacob – Tomozei (Vukcevic ’69), Erico, Medimorec (Benga ’80), Baravykas…

- CSU Craiova nu își gasește ritmul sub conducerea lui Laurențiu Reghecampf. Oltenii au fost învinși, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a cincea a Ligii 1.Unicul gol al partidei a fost marcat de Antal, în minutul…

- Fundasul formatiei Universitatea Craiova , Valerica Gaman, a prefatat confruntarea cu UTA, de la Arad, programata sambata, de la ora 21.30. Fotbalistul Stiintei a declarat ca se asteapta la o partida dificila, dar ca alb-albastrii trebuie sa se impuna si sa urce in clasament. „Ne asteapta un meci greu…

- Targu Mures, 30 iulie 2021 Pentru a efectua lucrari specifice la sistemul de distribuție gaze naturale, Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar serviciul de distribuție a gazelor naturale in localitațile Ciumbrud, Sancrai, Radești și Leorinț, luni, 2 august, intre orele 09.00 – 13.00. Compania…

- Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) a stabilit si anuntat astazi programul rundei inaugurale din sezonul 2021 / 2022. Iata cum arata tabloul primei etape: Joi, 15 iulie:ora 20.30: FC Botosani – FCSB Vineri, 16 iulie:ora 18.30: Sepsi Sf. Gheorghe – Academica Clinceniora 21.30: CFR Cluj – FCU Craiova…

- Recent a fost sarbatorita Ziua Oceanul Planetar. Ea este marcata din 1992, fiind instituita la summit-ul mondial de la Rio de Janeiro, Brazilia, insa nu este inca recunoscuta drept sarbatoare internaționala de Națiunile Unite. La data declararii, erau definite patru obiective, reflectate prin proiectul…

- Furnizorul german de componente pentru industria auto Continental va inchide fabrica de sisteme de inductie din Nadab (Arad) si va transfera operatiunile spre fabrica de furtunuri din cauciuc de incalzire/racire din Carei (Satu Mare), relateaza Profit.ro, care precizeaza ca transferul, argumentat…