- Jucatoarea chineza de tenis Shuai Zhang a invins-o vineri pe ucraineanca Daiana Iastremska, cu 7-5, 6-4, si s-a calificat in semifinalele turneului WTA 250 pe iarba de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, unde o va intalni pe romanca Sorana Cirstea. Fii la curent…

- Tenismena Sorana Cirstea, locul 36 WTA si favorita 6 s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham. Cirstea a trecut in sferturi de croata Donna Vekic, locul 92 WTA, scor 5-7, 6-3, 6-4. In penultimul act, romanca o va intalni pe castigatoarea meciului Daiana…

- Sorana Cirstea (32 de ani, locul 36 WTA) a invins-o pe Donna Vekic (25 de ani, 92 WTA), 5-7, 6-3, 6-4, și s-a calificat in semifinalele turneului WTA250 de la Birmingham. In semifinale, Sorana va infrunta caștigatoarea meciului Dayana Yastremska - Shuai Zhang, care va avea loc in aceasta dupa-amiaza.Sorana…

- Sorana Cirstea a facut, miercuri, unul dintre cele mai bune meciuri ale sale din acest an. Sportiva noastra nu i-a dat vreo sansa sarboaicei Krunic, pe care a invins-o rapid, scor 6-1, 6-1, in optimile de finala de la Birmingham. Astfel, in urma acestei victorii, Sorana a ajuns in primele opt jucatoare…

- Gabriela Ruse (55 WTA) este a doua jucatoare din Romania calificata in optimile de finala la turneul WTA 250 de la Birmingham! Dupa ce Simona Halep (20 WTA) a trecut de Lesia Tsurenko (Ucraina, 116 WTA), cu 6-1, 6-4, Gabi a reușit o victorie muncita, 7-6(6), 7-6(12) cu Qiang Wang (China, 146 WTA). Gabriela…

- Gabriela Lee, locul 156 mondial, a ratat, duminica, accederea pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 250 de la Birmingham. Romanca a fost invinsa in ultimul tur al calificarilor de favorita principala, croata Donna Vekic (90 WTA), scor 6-3, 6-1. Favorita 2 pe tabloul principal la Birmingham…

- Sorana Cirstea, cap de serie numarul 24, o va infrunta pe Shuai Zhang in runda a doua a turneului Miami Open (WTA 1.000), dotat cu premii totale de 8.369.455 de dolari. Chinezoaica a profitat miercuri de abandonul danezei Clara Tauson la scorul de 6-4, 4-6, 2-1. Cirstea (31 ani, 27 WTA) a intalnit-o…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep (locul 19 WTA) si Irina Begu (locul 70 WTA) vor evolua, joi, in turul doi al turneului de categorie WTA 1.000 Miami Open. Halep va juca impotriva sportivei Daria Saville (28 de ani), fosta Gavrilova inainte de casatorie si fosta numarul 20 WTA, in prezent pe…