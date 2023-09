Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (33 de ani, 25 WTA) a vorbit in premiera despre suspendarea de 4 ani primita de Simona Halep (31 de ani). ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei pe 12 septembrie. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS in termen de 21 de zile. Halep a și precizat…

- Ion Țiriac a vorbit in premiera dupa suspendarea de 4 ani primita de Simona Halep. Omul de afaceri spune ca are in continuare incredere in Simona Halep și se declara nemulțumit de faptul ca tribunalul a intarziat foarte mult judecarea cazului.„Decizia este utopica. Da, au fost greșeli care s-au facut…

- Gica Hagi a vorbit despre situația Simonei Halep, suspendata 4 ani de ITIA dupa ce a fost gasita vinovata de doua incalcari ale regulamentului anti-doping, noteaza Gsp.ro.Simona Halep a așteptat un an intreg verdictul in cazul de dopaj care a lovit tenisul romanesc ca un taifun. Acesta a venit pe…

- Cristian Tudor Popescu nu crede ca Simona Halep va mai reveni in tenisul mare in urma scandalului de dopaj.Cristian Tudor Popescu crede ca daca decizia se menține și in urma apelului facut de sportiva la TAS, cariera acesteia este complet ruinata.”Daca se menține decizia de patru ani și dupa verdictul…

- Simona Halep a aflat verdictul in cazul de dopaj in care este implicata, dupa aproape un an de cand a fost depistata pozitiv la US Open. Ea a fost suspendata patru ani pentru dopaj, cea mai drastica pedeapsa. Ilie Nastase a avut o reacție furibunda dupa ce a aflat pedeapsa primita de sportiva din Constanța.…

- Ilie Nastase, legenda a tenisului in varsta de 77 de ani, a oferit o scurta analiza cu privire la suspendarea de 4 ani primita de Simona Halep. Cu toate acestea, el a menționat ca are incredere ca ar exista posibilitatea ca Simona sa revina in circuit la un moment dat.Ilie Nastase a oferit o reacție…

- Legendarul tenismen, Ilie Nastase, 77 de ani, a analizat scurt suspendarea de 4 ani primita de Simona Halep, considerand, totuși, sa Simona poate reveni, candva, in circuit - Domnule Ilie Nastase, este oficial acum, Simona Halep a fost suspendata de ITIA patru ani. Cum comentați?- Drastic! Sharapova…

- Toni Iuruc (43 de ani) așteapta verdictul in cazul de dopaj al Simonei Halep (31 de ani, 50 WTA). Au trecut deja 10 luni de la ultimul meci jucat de Simona Halep in circuitul WTA. Depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open 2022, constanțeanca și-a prezentat zilele trecute apararea in fața organizației…