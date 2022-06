Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa neasteptat de germanca Tatjana Maria, cu scorul de 6 3, 1 6, 7 5, miercuri, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon. Cirstea 32 ani, 32 WTA s a inclinat dupa un meci de doua ore si 10 minute in care a avut o evolutie oscilanta.Inceputul…

- Serena Williams a fost eliminata inca din primul tur la Wimbledon. Jucatoarea americana de tenis a fost eliminata, marti seara, de frantuzoaica Harmony Tan, scor 7-5, 1-6, 7-6 (10/7). Meciul a durat trei ore si 10 minute. In turul doi, Harmony va evolua cu spaniola Sara Sorribes Tormo (locul 45 WTA).…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Daiana Iastremska in doua seturi, cu 6-2, 6-2.Ana Bogdan (29 ani, 111 WTA) a obtinut victoria in doar 61 de minute, fiind pentru a doua oara prezenta…

- Irina Begu (locul 43 WTA) s-a calificat, luni, in turul doi la turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a invins-o pe georgianca Ekaterine Gorgodze (114 WTA), scor 6-4, 6-1. Meciul a duart o ora si 13 minute. In runda urmatoare, Begu o va intalni pe italianca Elisabetta Cocciaretto…

- Sorana Cirstea (locul 32 WTA si favorita 26) s-a calificat, luni seara, in turul doi al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Romanca a trecut in runda inaugurala de jucatoarea din Serbia Aleksandra Krunici (107 WTA), scor 7-6 (5), 7-6 (1). Meciul a durat o ora si 44 de minute. In runda urmatoare,…

- Cu cine joaca Sorana Cirstea in turul 2 la Roland Garros. Jucatoarea din Targoviște a fost prima romanca ce a evoluat pe zgura pariziana la turneul de Grand Slam. Ea a invins-o in prima manșa pe pe nemțoaica Tatjana Maria (107 WTA). Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-3. Sorana Cirstea…