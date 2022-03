Stiri pe aceeasi tema

- Iubiți parinți slujitori ai sfintelor altare, Iubiți credincioși, A sosit vremea sa imbracam veșmintele cernite ale pocainței cu care Biserica ne indeamna sa imbracam sufletele și trupurile noastre pentru a ne așeza in genunchi inaintea Parintelui nostru ceresc și a-I cere iertare, zicand: „Tata, am…

- Operațiunea militara a Rusiei in Ucraina va continua, a spus din nou Vladimir Putin, iar de la Moscova au venit informații ca armata rusa ar fi distrus pana acum 1.800 de obiective militare, 62 de avioane, 635 de tancuri, 65 de puncte de comanda, 56 de sisteme de rachete sol-aer. Chestiunea coridoarelor…

- Un tanar de 25 de ani din Ucraina a ajuns cu rani impușcate la Spitalul din Sighetul Marmației. El era din Turkmenistan, lucra ca și taximetrist in Kiev. Cu 5 zile in urma, a fost impuscat in braț și in picior, in timp ce era in mașina sa. Barbatul a primit ajutor in Kiev, la […] Source

- Cea de-a 59-a ediție a Bienalei Internaționale de Arta de la Venezia se va deschide in luna aprilie. Curatorul lituanian Raimundas Malasauskas și artiștii ruși Alexandra Sukhareva și Kiril Savchenkov au anunțat ca nu vor mai lucra pentru pavilionul rus la Bienala de la Venezia, in semn de protest fața…

- „Oferim cazare pentru 2 familii cu copii din Ucraina, inclusiv cu animale – alimente, haine si ceea ce este necesar pana la finalizarea conflictului! Cazarea este la casa, Tg.Lapus, Maramures.” – așa suna o postare de pe rețelele de socialziare. Se pare ca doamna care a facut anunțul, pe langa faptul…

- Primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat, azi, ca municipalitatea brasoveana are capacitatea si va asigura conditii pentru a primi potentiali refugiati din Ucraina in cazul in care situatia o va cere. Totodata, in semn de solidaritate cu poporul ucrainean, in aceasta seara literele de pe Tampa…

- Irina Begu a fost eliminata in turul intai al turneului de la Dubai, dupa ce a fost invinsa de Dayana Yastremska, scor 6-4, 2-6, 3-6. Irina a inceput bine meciul și a caștigat primul set, scor 6-4. Din pacate, Begu nu a mai putut menține nivelul, iar Dayana a prins tot mai mult curaj. Sportiva din Ucraina…

- Imaginile din satelit ale unei companii private americane publicate duminica au aratat detalii despre manevrele militare la granița dintre Belarus și Ucraina inaintea exercițiilor comune anunțate de Moscova și Minsk, scrie Reuters. Rusia și Belarus au declarat ca vor organiza exerciții comune numite…