Sora unui cunoscut manechin, fost model Playboy, a fost gasita moarta in apartamentul sau din Capitala. Pompierii au spart ușa alarmați de vecinii care semnalau prezența unui miros greu, suspect. Mai multe echipaje s-au deplasat la fața locului cu mijloace speciale, previziunilor lor sumbre adevindu-se. Trupul acesteia a fost gasit in baie, in stare de degradare, insa fara urme de violența.Femeia este sora creolei Aminata Diakite (astazi in varsta de 45 de ani) un manechin de succes in anii 2000 și fost model Maxim și Playboy al carei pictorial a aduc vanzari bune ediției romanești a cunoscutei…