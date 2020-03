Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat joi ca verificarile Departamentului pentru Lupta Antifrauda (DLAF) in ceea ce priveste o parte din proiectele realizate de catre fosta sa firma sunt in curs de desfasurare si si-a exprimat speranta ca acestea vor fi incheiate intr-un termen rezonabil. "Daca…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, despre reglementarea privind termenul de obținere a vizei de flotant, ca „situația e mai proasta decat era in perioada PSD”, deoarece atunci se putea vota indiferent de cand se obținea viza. El a zis ca PNL nu și-a respectat unele promisiuni.„E…

- In urma cu trei luni, in timpul campaniei prezidențiale, liderul Dan Barna era acuzat de catre jurnaliștii de la Rise Project de „fraude și conflicte de interese cu fonduri UE”. Imediat dupa publicarea anchetei, Departamentul pentru lupta antifrauda-DLAF și DNA anunțau verificari pentru firmele lui…

- Libertatea a verificat care este stadiul cercetarilor in privința firmelor liderului USR, acuzat intr-o ancheta Rise Project, in octombrie 2019, ca ar fi cheltuit fonduri europene intr-un mod defectuos. Acum trei luni, in timpul campaniei prezidențiale, liderul Dan Barna era acuzat de catre jurnaliștii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a catalogat drept o "manevra" faptul ca PSD a anuntat ca va trimite o scrisoare partenerilor externi privind intentia Guvernului Orban si a fortelor politice care il sprijina de a schimba legislatia electorala. "Aceasta este manevra PSD. Este galiganul care…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma intr-un mesaj transmis de Ziua Constitutiei ca formatiunea sa va continua pe drumul reformarii statului roman."In programul cu care am candidat la Presedintia Romaniei am propus printre altele si cateva directii de revizuire a Constitutiei si reforma a sistemului…