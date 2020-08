Stiri pe aceeasi tema

- Cererea cantaretei Britney Spears de a nu fi repusa sub tutela tatalui ei va fi solutionata cel mai devreme in luna februarie a anului viitor, a decis un judecator din California, potrivit The Guardian, anunța news.ro.James Spears a fost tutorele legal al fiicei lui, acum in varsta de 38 de…

- PNL și USR au votat impotriva proiectului prin care Primaria Capitalei punea in aplicare decizia ICCJ privind despagubirile de 115 milioane de euro pe care sunt obligați sa le plateasca omului de afaceri Costica Costanda. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat o noua ședința ”de indata” pentru,…

- Astazi are loc sedinta pentru alegerea vicepresedintelui Senatului Universitatii "Ovidius" din Constanta, conform hotararii votate de acest for de conducere la intalnirea de saptamana trecuta. Aleasa in functia de presedinte al Senatului, ca urmare a eliberarii acestui post prin alegerea conf.univ.dr.…

- Jamie Lynn, sora lui Britney Spears, a rupt tacerea in privința starii mintale a vedetei, care a tot fost luata peste picior de internauți. In timp ce unii oameni considera ca este pur și simplu nebuna, alții dau frau unor teorii ale conspirației privind tutela bizara a starului pop.

- Pompierii de la Curtea de Argeș au intervenit pentru a curața doua porțiuni: de la barajul Vidraru la Cabana Cumpana și de aici spre drumul principal ce duce la Balea. Acest al doilea tronson, frecventat de turiști, a fost deblocat. Pompierii au mers in zona cu un autocamion de intervenție și o autospeciala.…

- Pompierii dejeni au intervenit in aceasta dimineața pentru a descarcera doua persoane ramase blocate intr-un autoturism și pentru a le acorda asistența medicala de urgența. Articolul Accident in Urișor. Doua persoane blocate in mașina apare prima data in Someșeanul.ro .

- "Chromatica", noul album de studio al cantaretei americane Lady Gaga, a debutat direct pe primul loc in topul din Marea Britanie si este materialul discografic cu cele mai mari vanzari din 2020 in prima saptamana de la debut in aceasta tara, depasind totalul combinat al celorlalte albume din top…