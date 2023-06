Soprana Valentina Naforniță, însărcinată cu primul copil Valentina Nafornița este in așteptarea primului sau copil. Soprana a facut anunțul ieri, 10 iunie, in ziua in care a implinit 36 de ani, transmite Noi.md cu referire la unica.md. Viitoarea mamica radiaza de fericire! Ea a publicat un story pe Instagram in care iși etaleaza grațios burtica deja proeminenta. „Welcome 36”, a scris Valentina in video („Bine ai venit 36”). Se pare ca aceasta a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata care a reușit sa fuga din Sudan dupa o calatorie teribila de patru zile in care s-a strecurat printre focurile de arma și a scapat nevatamata dupa ce mașina in care era s-a rasturnat a nascut fara probleme un baiețel la un spital din Cairo. Soțul ei spune ca bebelușul este un miracol,…

- Dupa ce Cancan.ro a anunțat vestea bomba ca Diana Enache, fiica lui Adrian Enache, ar fi insarcinata, reporterii Spynews.ro au obținut și prima reacției a tinerei! Ce spune cantareața despre sarcina și copil și cum comenteaza imaginile aparute in presa!

- In luna martie, Viorel Stegaru posta un mesaj pe Instagram in care anunța ca nu mai formeaza un cuplu cu Veronica. Ei bine, lucrurile par sa se fi schimbat complet, caci, de curand, s-au afișat impreuna. Totul se intampla la cateva zile dupa ce Vulpița s-a afișat cu burtica de gravida.

- Vulpița Veronica și Viorel Stegaru s-au impacat, dupa ce tanara a scos la iveala faptul ca este insarcinata cu al treilea copil. Aceasta a publicat o imagine in care apare alaturi de tatal copiilor sai intr-o ipostaza tandra.

- Veste mare in lumea tenisului mondial. Serena Williams, una dintre cele mai bune jucatoare de tenis din toate timpurile, a anunțat ca este din nou insarcinata. Sportiva americana va deveni din nou mama, la 41 de ani. Cum a facut emoționantul anunț. Fanii sunt in extaz! Serena Williams și Alexis Ohanian…

- Theo Rose, insarcinata in 6 luni. Cum s-a afișat la o premiera de film! In vara anului trecut, relația dintre Theo Rose și Anghel Damian ținea primele pagini ale publicațiilor. Povestea lor de dragoste a luat atunci pe toata lumea prin surprindere. Asta in condițiile in care lumea știa despre fiecare…

- Lindsay Lohan este insarcinata cu primul copil. Cine este soțul ei Lindsay Lohan urmeaza sa devina mama. Actrița a facut fericitul anunț pe rețelele de socializare, printr-un post care a strans aproape 1 milion de like-uri in mai puțin de 24 de ore. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…