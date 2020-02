Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu este insarcinata! Cand va deveni pentru prima oara mamica Lili Sandu si logodnicul ei, Silviu Tolul, petrec astazi cu siguranta cel mai frumos Valentine’s Day din viata lor. Cei doi au anuntat astazi, cu imensa bucurie in suflet, ca Lili este insarcinata, iar anul acesta urmeaza sa devina…

- Dupa ce anul trecut s-a logodit cu iubitul ei, modelul Silviu Tolu (28 de ani) care i-a dat inelul de ziua ei, anul acesta Lili Sanu a anunțat vestea cea mare. La 40 de ani este insarcinata și va avea primul ei copilaș. Actrița și cantareața va deveni peste șase luni mama și a dat... Read More Post-ul…

- Actrita britanica Sophie Turner si cantaretul american Joe Jonas asteapta primul lor copil, asigura portalul specializat in vedete Just Jared, primul care a informat despre sarcina celei care a interpretat-o pe Sansa in "Game of Thrones", transmite agerpres.ro.

- Actrita britanica Sophie Turner si cantaretul american Joe Jonas asteapta primul lor copil, asigura portalul specializat in vedete Just Jared, primul care a informat despre sarcina celei care a interpretat-o pe Sansa in "Game of Thrones", o stire confirmata ulterior de Us Weekly si E! News, relateaza…

- Sophie Turner, in vasta de 23 de ani, este insarcinata. Actrița din „Game of Thrones” și soțul ei, cantarețul Joe Jonas (30 ani), așteapta primul lor copil. Cei doi s-au casatorit in luna mai a anului trecut, in cadrul unei ceremonii luxoase la Las Vegas. Cei doi au mai facut odata schimb de juraminte…

- ​Potrivit mai multor publicații din America, precum Us Weekley, Just Jared sau E!News, actrița Sophie Turner ar fi însarcinata cu soțul ei, cântarețul Joe Jonas. Cei doi s-au casatorit anul trecut, în luna mai în Las Vegas, iar o luna mai târziu au avut o ceremonie și în…

- Oana Matache, sora Deliei, a facut cateva dezvaluiri mult așteptate de fani, despre viața privata a acesteia. Dupa cum bine știm, Delia, in varsta de 37 de ani, este casatorita cu Razvan Munteanu de șapte ani. „Deliei ii convine situația de a fi matușa mai mult decat de a fi ea mama. Ar fi mai complicat.…