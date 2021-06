Stiri pe aceeasi tema

- Ecosistemele din Romania sunt sub presiune mare din cauza deseurilor pe care le gasim mult prea des in natura, afirma presedintele Klaus Iohannis. El subliniaza ca autoritatile trebuie sa rezolve rapid situatia gropilor neconforme si ilegale de gunoi si sa creeze un cadru legislativ si infrastructural…

- Problema deșeurilor nu este noua și nici imposibil de rezolvat. Sistemul de colectarea separata a deșeurilor se poate imbunatați considerabil daca, pe langa investițiile facute de firma de salubrizare in utilaje, mașini, instalații de sortare, cetațenii vor respecta obligațiile de a colecta separat…

- O amenda de 20.000 de lei a fost aplicata ieri de politistii locali, conform Legii 211 2011, unui operator economic din zona Delfinariu, care a depozitat deseuri reciclabile pe domeniul public in loc sa le predea unei societati specializate.In ciuda campaniilor de informare initiate de Primaria Constanta,…

- La cinci ani de cand ursul brun mioritic a intrat in anexele speciilor protejate la nivel național, conform caruia nu se mai dau derogari indeajuns de multe pentru recoltarea specimenelor pentru a ține numarul sub control, marele carnivor traiește acum echivalentul zoologic al nebunilor ani "20. Mai…

- Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT) acuza ANAF de abuzuri in acest sens și cere un dialog cu Ministerul de Interne pe transporturile ilicite și cu Ministerul Educației pe problema transportului elevilor. Pentru a pune pe tapet aceste probleme cronice, FORT va organiza in intreaga țara…

- Aplicația Facebook Messenger este inutilizabila in Romania, dar și in alte zone ale lumii, dupa o intrerupere a serviciului cu care se confrunta gigantul rețelelor de socializare. Problema a aparut in Romania in jurul pranzului și se manifesta și la momentul redactarii acestei știri. Este afectata atat…

- Un profesor de sport si arbitru din Baia Mare are urmatoarea pozitie legata de vaccinul AstraZeneca – lotul “problema”. “Multumim ministerului sanatații si ministerului educatiei ca a facut experimente pe multi profesori din tara! Incompetenta voastra are totusi o limita de suportabilitate pt mine,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș comunica faptul ca din lotul ABV 2856 s-au primit in județul nostru, in data de 12 februarie a.c., 2380 doze de vaccin AstraZeneca. Acestea au fost administrate cetațenilor care au optat pentru imunizare și s-au inscris pe platforma de programare…