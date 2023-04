Sony Xperia 1 V se va lansa pe 11 mai Sony a confirmat in sfarsit data de lansare a noului sau telefon flagship, Sony Xperia 1 V. El va sosi pe 11 mai 2023 si evenimentul va fi transmis live pe YouTube de la ora Romaniei 07:00. Telefonul nu a fost lipsit de scapari, unele incepute chiar de la final de an 2022. Designul va ramane unul ingust si patratos, iar camera selfie nu e decupata in ecran ca la alte telefoane, ci primeste un decupaj special deasupra, in muchia de sus a telefonului. Terminalul va veni cu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM si o baterie de 5000 mAh, care se incarca la 33W. Ar trebui sa aiba si o camera… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

