Sony va lansa telefonul Xperia Pro II cu o cameră triplă de 48 MP în această toamnă Sony pare gata sa dezvaluie un nou smartphone pentru fotografi si videografi, sub numele de Sony Xperia Pro II, care are o camera tripla de 48 MP. El va sosi in aceasta toamna conform zvonurilor. Sony vine dupa ce tocmai a lansat un flagship de toamna Xperia 5 IV, dar nu se opreste aici. Are si un eveniment de gaming legat de Xperia programat pentru 12 septembrie. In afara de asta, sursele insista ca un succesor pentru Xperia Pro-I e in carti. Terminalul va sosi cu o camera tripla in spate cu senzori upgradati fata de modelul de anul trecut. De la 3 senzori de 12 MP ajungem la 3 senzori de 48… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Huawei tocmai a anunțat lansarea noii sale serii Mate 50, alcatuita din doua modele: Mate 50 și Mate 50 Pro, la care se adauga și o ediție speciala RS Porsche Design, ce vine cu o camera tele periscop macro. Toate cele trei telefoane vin cu procesoare Snapdragon 8+ Gen 1, insa fara conectivitate 5G,…

- Huawei a confirmat recent ca va tine un eveniment pe 6 septembrie si cu doar o zi inainte de evenimentul iPhone 14 va lansa seria Huawei Mate 50. Aceasta nu a fost lipsita de scapari pana acum si unul dintre cele 4 modele, Huawei Mate 50 Pro tocmai a fost fotografiat intr-un mod care dezvaluie detalii…

- Samsung a adaugat inca un telefon de buget portofoliului sau variat si anume Samsung Galaxy A04. Terminalul vine dupa un Galaxy A03 lansat in noiembrie 2021 si seamana cu predecesorul sau, aducand un ecran cu breton picatura si muchii groase. Dupa modelul lui Galaxy S22 Ultra, cele doua camere din spate…

- Odata cu revenirea in Romania a brand-ului Honor, am avut parte, totodata, și de lansarea locala a celui mai nou flagship al companiei chineze, Honor Magic 4 Pro. Cunoscuta in mai toata lumea ca o companie ce aparținea de Huawei , Honor s-a desprins de „firma-mama” in urma restricțiilor pe care administrația…

- Brandul Honor a intrat in Romania in vara acestui an cu telefoane ca Honor X7 si X8, dar si Magic 4 Pro si Magic 4 Lite . Honor X8 era prezent pe plan local in versiunea 4G, avand la interior puternicul procesor de 6 nm Qualcomm Snapdragon 680. Acum a debutat si o versiune 5G a sa. Honor X8 5G este…

- Se pare ca zvonurile cu privirea la amanarea noului telefon pliabil de la Motorola au fost infirmate, iar compania va prezenta Moto RAZR 2022 pe 2 august. La aceeasi data va sosi si Motorola Edge X30 Pro, primul telefon cu camera de 200 de megapixeli. Evenimentul de lansare are loc in China, iar Edge…

- Motorola Edge 30 Ultra ar trebui sa debuteze in aceasta luna, fiind un flagship superior lui Motorola Edge 30 Pro. Este de asemenea primul telefon cu camera de 200 de megapixeli, premiera disputata si cu Xiaomi, care ar avea senzorul pregatit pentru un Xiaomi 12T Pro. Motorola Edge 30 Ultra va avea…

- ASUS ZenFone 8 a debutat anul trecut, drept o tentativa a celor de la ASUS de a cuceri o piata prea putin exploatata in ultimii ani: cea a telefoanelor mici, compacte. Cu diagonala sa sub 6 inch, era deja o figura insolita pe piata, dupa ZenFone 6 si 7 cu a lor camera rotativa. A existat si un ZenFone…