Sony continua sa isi extinda colectia de produse media si parterniate odata cu un proiect de serial Netflix „Horizon Zero Dawn”. Asta in conditiile in care serialul „Last of Us” e deja in productie de ceva vreme la HBO. Se mai lucreaza si la productii „God of War” si „Twisted Metal”. Seria Horizon a fost mentionata de analistul tech si software David Gibson in aceeasi zi in care Sony Pictures si-a prezentat portofoliul business intr-un briefing. De remarcat totusi ca serialul nu aparea in acele documente. E interesant cum Sony si-a raspandit proiectele la retele rivale: HBO are „Last of Us”, „God…