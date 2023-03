Sony anunţă camera de vlogging ZV-E1, cu senzor full frame Sony a anuntat o noua camera pentru vloggeri, modelul ZV-E1, care vine cu senzor full frame. Este un flagship in cadrul seriei ZV si e primul model cu senzor full frame din gama. Foloseste acelasi senzor de 12 megapixeli ca si modelul A7S III si FX3. Este un senzor de foarte buna calitate, cu capacitate low light excelenta si 15 stop-uri de dynamic range. Foloseste acelasi procesor de imagine BIONZ XR ca si celelalte doua camere mentionate, care ar trebui sa asigure o imagine de o calitate la fel de buna. ZV-E1 face niste concesii fata de A7S III si DX3. Filmeaza la maxim 4K la 60 FPS in 4:2:2… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anunțurile companiei despre actualizarea seriei C, primul model care aduce funcții noi in segment și care ofera un nou inceput seriei, a fost lansat oficial astazi. realme C55 ofera noi standarde segmentului din care face parte și include funcții unice preluate de la modelele superioare. Astfel,…

- Huawei P60 Pro va fi flagship-ul celor de la Huawei in anul 2023 si mai toate zvonurile il dau drept o lansare sigura in aceasta primavara. Cel mai probabil in martie, cel mai tarziu in aprilie. Pana atunci avem un teaser chiar din partea unui oficial Huawei. He Gang, Head of Huawei Smart Devices a…

- Canon tocmai a lansat doua noi camere foto pentru creatorii de continut, EOS R50 si EOS R8. Sunt gandite pentru cei care posteaza des pe YouTube, Twitch, Instagram. EOS R50 se vrea a fi un model de buget, care filmeaza in 4K. Se lauda cu o captura a sunetului avansata si cu o interfata mai intuitiva.…

- Dupa o perioada relativ scurta de teasere, realme a prezentat oficial cel mai nou telefon al sau, realme GT Neo 5. Acesta stabileste un nou record pentru viteza de incarcare a unui smartphone, care ajunge la 240W. Are si un spate partial transparent cu un cooler inedit. GT Neo 5 se vinde in doua versiuni,…

- TAG Heuer a extins gama de ceasuri Connected cu 3 noi modele Connected Calibre E4, cu pret destul de piperat. Cel mai ieftin este modelul de 42 mm, care costa 2350 de dolari. Versiunea de 42 mm este mai mica decat predecesoarea, dar vine cu un ecran de 1.28 inch, cu muchii foarte inguste si protectie…

- OPPO Find X6 a tot scapat la final de an 2022, inclusiv in randari si specificatii, dar acum avem fotografii hands on cu prototipul sau. Asteptat la MWC 2023 luna viitoare, terminalul face parte dintr-o serie noua a celor de la OPPO. Un dispozitiv de test a aparut pe reteaua de socializare Weibo si…

- Asociat intr una dintre aceste societati este Sebastian Alexandru Vladescu, fiul fostului ministru al Finantelor Publice Sebastian Vladescu, fiind vorba despre Medist Imaging amp; P.O.C. SRL Bucuresti. Celelalte doua companii care au semnat acorduri cadru cu spitalul sunt PHM Comserv SRL Bucuresti si…

- La cateva luni dupa ce ne-a prezentat monitorul de gaming InZone M9 de 899 dolari, Sony ne ofera acum si o versiune mai accesibila. E vorba despre Sony InZone M3, care costa 529 de dolari si taie cateva dotari de la versiunea mai rasarita. E versiunea Full HD a acelui monitor, una cu panou de 27 inch…