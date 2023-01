Sony a avut mereu o mare atentie spre zona de accesibilitate a produselor sale si se vede treaba asta inclusiv in jocurile care au sosit pe PS5 in ultima vreme. Acum a lansat la CES 2023 un controller gandit pentru jucatorii cu nevoi speciale. Dispozitivul este cunoscut drept Project Leonard si are un design cum nu am mai vazut pana acum. Are butoane si stick-uri care se pot inlocui cu usurinta. Include contributii de la experti in accesibilitate, membri ai comunitatii, dezvoltatori de jocuri. Este un kit de controller personalizabil, care va permite gamerilor cu dizabilitati sa joace titlurile…