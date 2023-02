Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Rusiei, Kirill, un sustinator apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, a lucrat in beneficiul serviciilor de informatii rusesti in cursul unui sejur in Elvetia in anii’ 70 ai secolului trecut, dezvaluie doua publicatii elvetiene, citand arhive declasificate, potrivit AFP. Potrivit publicatiilor…

- Decizia multor barbati apti pentru efectuarea serviciului militar de a abandona Rusia in timpul mobilizarii partiale decretate de Kremlin este o consecinta a anilor de impunere din exterior a unor „valori false” populatiei ruse, a declarat joi patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, transmite EFE.

- Mai mulți ofiteri ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) si ai politiei ucrainene au descins marti dimineata la celebra manastire ortodoxa Lavra Pecerska (Lavra Pesterilor) din Kiev. Acțiunea este menita sa contracareze „activitatile subversive ale serviciilor speciale ruse”, a anuntat SBU.…

