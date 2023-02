Stiri pe aceeasi tema

- Turdenii (și nu numai, pentru ca este vorba despre un serviciu oferit la nivelul zonei Turda-Campia Turzii, plus comunele aferente) au inceput sa primeasca facturile la salubritate pentru luna decembrie 2022, luna in care tarifele s-au majorat. In momentul in care s-a pus in discuție aprobarea majorarii…

- Un sondaj de opinie recent, realizat de catre AtlasIntel la finele lunii ianuarie 2023, care se prezinta ”singura companie de sondare a opiniei publice pe canal exclusiv digital notat cu nota ”A” in clasamentul FiveThirtyEight”, arunca in aer scena politica, care pana acum era ”liniștita” de sondaje…

- Primarul comunei Mihai Viteazu, Ioan Zeng, le-a adus la cunoștința consilierilor locali ca noua forma de salubritate, Supercom SA, a trimis o adresa in care face referire la legislația in vigoare in baza careia administrațiile locale trebuie sa suporte plata serviciului de salubritate in cazul persoanelor…

Mai multe curti si pivnite din localitatile hunedorene Lupeni, Petrosani, Cimpa si Aninoasa au fost inundate, joi, in urma ploilor din ultimele ore. Judetul se afla, pana vineri, sub avertizare Cod portocaliu emisa de hidrologi, scrie news.ro.

- Serviciul de Ambulanța al Județului (SAJ) Hunedoara are, de acum, un spațiu nou amenajat care va gazdui Farmacia cu circuit inchis pentru asigurarea asistenței proprii cu medicamente și dispozitive medicale. Investiția prin care s-a realizat acest obiectiv unic in țara a fost finanțata de Consiliul…

Numarul urgentelor medicale inregistrate in judetul Bistrita-Nasaud in minivacanta de Revelion a crescut cu 31% fata de perioada Craciunului, potrivit datelor facute publice marti de Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ), conform Agerpres.

- In ședința extraordinara de indata, de acum cateva zile, primarul orașului Zarnești, Alexandru Lucian Igrișan, a propus Consiliului Local infiintarea “Serviciului Public Local Salvamont Zarnesti”. Acesta se va afla in subordinea Primariei Orașului Zarnești. Serviciul funcționeaza și acum, dar intr-o…

Serviciul de informatii al Canadei a afirmat ca investigheaza "rapoarte credibile" cu privire la amenintari cu moartea din partea Iranului, impotriva unor persoane care locuiesc in Canada.