Sondaj Sociopol: PNL, creştere masivă în sondaje. PSD, sub scorul din perioada Dăncilă Iohannis, amprenta puternica asupra scorului PNL ”Victoria lui Iohannis in alegerile prezidențiale iși pune puternic amprenta asupra evoluțiilor politice ale momentului - Impactul de conformism la adresa ciștigatorului (efectul bandwagon) este unul predictibil, bine evidențiat dupa fiecare rind de alegeri prezidențiale - De fiecare data, partidul candidatului invingator beneficiaza de un bonus considerabil Pe valul victoriei lui Iohannis, PNL crește puternic, pina aproape de 50% (47%). Evoluție asemanatoare cu izbucnirea de dupa alegerile din 2014, cind Iohannis a ciștigat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

