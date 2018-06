Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Alina Gorghiu spune despre motiunea de cenzura a PNL ca a fost singura parghie de a scapa Romania ”de cea mai slaba guvernare de dupa ’89 incoace”. Poate nu la aceasta motiune, dar majoritatea se va destrama, deoarece batalia finala nu va fi castigata de Dragnea, a adaugat senatorul.

- Averea unui roman este in medie de aproximativ 20.000 de euro, de cateva ori mai mica decat a unui european din zona euro, datoria ajunge in Romania la aproape 1.600 de euro, arata BNR in Raportul asupra stabilitatii financiare 2017, citat de Ziarul Financiar. Populatia din Romania a ajuns anul trecut…

- Politistii de frontiera din Borș (Bihor) au descoperit 32 de persoane din Irak, Afganistan si Iran, care au incercat sa iasa ilegal din tara, solicitante de azil in Romania, ascunse in remorca unui automarfar, informeaza un comunicat de presa al Poliției de Frontiera. Marți, in jurul orei 08.30, la…

- Meteorologii de la ANM au anunțat ca un val tropical de caldura va lovi Romania in cursul zilei de marți, iar ploile vor inceta. Astazi, vremea va fi frumoasa in cea mai mare parte a țarii, cu excepția nord-vestului, unde pe arii extinse vor cadea averse de ploaie insoțite de frecvențe descarcari…

- Romanii care cumpara masini second-hand de la intermediari trebuie sa fie atenti la actele pe care le primesc. Oamenii pot constata ca nu le pot inmatricula in tara deoarece au pe talon o stampila pentru ‘casare/dezmembrari’ (Verwertungsnachweis lag vor), se arata intr-un comunicat remis presei de Mihai…

- Intr-o rasturnare de situație care a provocat o mare agitație in Romania, fostul judecator Toni Grebla a fost achitat de Inalta Curte de Casație la 11 mai 2018. Toni Grebla a ieșit public și a vorbit despre ceea ce crede ca sta in spatele dosarului sau, scrie James Wilson de la publicația EU Today.…

- O comisie a Congresului SUA va incepe investigarea implicarii ilegale și abuzive a Kleptocracy Unit – o structura globala anti-corupție, inființata in 2011, in cadrul Departamentului de Justiție -, intr-o serie de dosare anti-corupție din intreaga lume, inclusiv din Romania, arata fostul ofițer SRI,…

- Romanii se afla la coada clasamentului european privind consumul de medicamente pe cap de locuitor, insa nu pentru ca ar fi mai sanatosi, ci din cauza accesului precar la solutiile terapeutice, a transmis Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER). Piata farmaceutica din…