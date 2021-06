Stiri pe aceeasi tema

- “In contextul digitalizarii accelerate, amenintarile cibernetice au devenit a doua preocupare la nivel mondial, insa directorii est-europeni nu impartasesc acelasi nivel de ingrijorare, acestea clasandu-se abia pe locul 10 in topul preocuparilor. In schimb, CEO din regiune includ in top trei preocupari…

- Directorii generali din Europa Centrala si de Est (ECE) sunt mai conservatori decat cei din alte state cu privre la dezvoltarea afacerilor in urmatoarele 12 luni. Ei prefera eficienta operationala decat...

- Directorii generali din Europa Centrala si de Est (ECE) sunt mai conservatori decat omologii lor globali in ceea ce priveste initiativele de dezvoltare a afacerilor in urmatoarele 12 luni, cautand mai degraba eficienta operationala decat cresterea prin fuziuni, achizitii sau parteneriate strategice.…

- STUDIU: Piata fuziunilor si achizitiilor din Romania a scazut in primul trimestru al anului cu 26% in volum, fata de aceeasi perioada din 2020. Valoarea tranzactiilor realizate a ajuns la 600 milioane de euro. “Piata fuziunilor si achizitiilor din Romania a scazut in primul trimestru al anului cu 26%…

- “Piata fuziunilor si achizitiilor din Romania a scazut in primul trimestru al anului cu 26% in volum fata de aceeasi perioada din 2020, fiind anuntate 42 de tranzactii, fata de 53 in perioada echivalenta a anului trecut. In intervalul ianuarie – martie 2021 valoarea tranzactiilor realizate a depasit…

- In jur de trei sferturi (73%) dintre liderii de business au declarat ca afacerea lor a fost afectata de criza sanitara, dar impactul nu a fost atat de sever pe cat anticipau in martie 2020, la inceputul lockdown-ului, conform raportului PwC Global Crisis Survey 2021. Documentul arata ca pentru 20% dintre…

- Aproape trei sferturi (73%) dintre liderii de business au declarat ca afacerea lor a fost afectata de criza sanitara, dar impactul nu a fost atat de sever pe cat anticipau in martie 2020, arata raportul PwC Global Crisis Survey 2021, potrivit caruia 20% dintre oamenii de afaceri considera ca situatia…

- ”Aproape trei sferturi (73%) dintre liderii de business au declarat ca afacerea lor a fost afectata de criza sanitara, dar impactul nu a fost atat de sever pe cat anticipau in martie 2020, la inceputul lockdown-ului, cand 99% dintre companii asteptau un impact negativ”, arata raportul PwC Global Crisis…