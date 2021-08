Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea presedintelui Joe Biden este in scadere, americanii contestand in principal modul in care el a gestionat pandemia si situatia economica, potrivit unui sondaj The Associated Press - NORC Center for Public Affairs Research.

- Cei mai multi dintre americanii care au participat la un sondaj realizat de The Associated Press - NORC Center for Public Affairs Research considera ca razboiul din Afganistan, cel mai indelungat purtat de Statele Unite, nu a meritat.

- Potrivit sondajului, realizat de Reuters/Ipsos și publicat marti seara, arata 46% dintre americanii cu drept de vot sunt multumiti de activitatea lui Joe Biden la Casa Alba, fata de 53% in urma cu o saptamana.Un alt sondaj, realizat luni de institutul institutul Ipsos, arata ca mai putin de jumatate…

- Popularitatea presedintelui Joe Biden a scazut cu 7 puncte procentuale si a ajuns la cel mai mic nivel din acest an, dupa ce guvernul afgan sustinut de SUA a pierdut puterea in urma intrarii talibanilor in Kabul, indica un sondaj Reuters/Ipsos publicat marti seara. Sondajul national, realizat luni,…

- ​”Americanii au incercat sa faca acolo ceea ce numeau ei democrație. (...) Este o naivitate sa pretindem ca e posibil sa forțam poporul afgan sa traiasca conform regulilor dupa care traiește Occidentul, ignorand complet tradițiile de secole de acolo. Asta, cred eu, a fost cea mai mare greșeala”, a spus,…

- Majoritatea americanilor nevaccinati nu se considera vinovati pentru recenta crestere a cazurilor de COVID-19 din SUA. Dau vina in schimb pe calatorii internationali, mass-media si presedintele Joe Biden, relateaza Agerpres.Un sondaj Axios / Ipsos publicat marti a constatat ca, dintre americanii nevaccinati,…

- In cadrul summitului de la Geneva, din 16 iunie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus președintelui Statelor Unite, Joe Biden, o coordonare comuna a acțiunilor pe direcția afgana, cu posibilitatea utilizarii in scopuri practice a bazelor rusești din Tadjikistan și Kirgizstan, scrie cotidianul…

- Retragerea fortelor americane din Afganistan, care ar trebui sa se incheie pana la 11 septembrie, a fost realizata in proportie de peste 50%, potrivit unei estimari saptamanale a Pentagonului, data publicitatii marti, conform AFP. De cand presedintele Joe Biden a ordonat in aprilie plecarea…