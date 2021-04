Sondaj: O treime dintre români intenționează să aloce până la 500 lei/lună pentru cumpărături online în această vară Noul sondaj lansat de GLAMI in aceasta primavara aduce date relevante, colectate la inceputul lunii aprilie 2021 de la vizitatorii site-ului www.glami.ro. Subiectul sondajului au fost cumparaturile in urmatoarele cateva luni, cand restricțiile sunt de așteptat sa se ridice gradual, pe fondul imunizarii naționale Covid-19. Cumparaturile de vara din Romania se vor face mai ales online, potrivit participanților la acest sondaj. 87% dintre respondenți au raspuns ca vor continua sa cumpere online, pentru ca au descoperit noi magazine, branduri și toate avantajele cumparaturilor online, pe tot parcursul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj Glami Noul sondaj lansat de Glami in aceasta primavara aduce date relevante, colectate la inceputul lunii aprilie 2021 de la vizitatorii site-ului www.glami.ro.Subiectul sondajului au fost cumparaturile in urmatoarele cateva luni, cand restricțiile sunt de așteptat sa se ridice gradual, pe fondul…

- Deși pandemia de COVID-19 a produs intreruperi ale activitaților economice, comerțul online a susținut vanzarile pentru comercianți și le-a oferit consumatorilor o importanta alternativa pentru a-și procura produsele esențiale vieții de zi cu zi. De altfel, PayU estimeaza ca retailul online fashion…

- Pana astazi, 21 martie, in Romania s-au vaccinat impotriva Covid-19, cu ambele doze, 775.408 persoane. Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSPCNSCBT), situația…

- Globalworth, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a avut in 2020 o valoare totala a portofoliului combinat a ramas neschimbata, la 3 miliarde de euro, iar profitul companiei s-a ridicat la 157 milioane de euro. Compania fondata de Ioannis Papalekas (intre timp retras) s-a concentrat…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, nu sustine introducerea pasaportului COVID si nu crede ca Romania va adopta o astfel de masura. „Nu cred ca vom trece la acest pasaport COVID-19. Personal, nu sustin un asemenea demers”, a declarat Anca Dragu, duminica seara, intr-o interventie la Antena 3. Ea a subliniat…

- Persoanele din etapa a treia a vaccinarii anti-COVID-19 (populatia generala) se pot programa pe platforma online dedicata acestui proces dupa data de 15 martie, inocularea vaccinului pentru acestea urmand sa aiba loc cel mai probabil in aprilie, a declarat, duminica, Valeriu Gheorghita, coordonatorul…

- Vaccinarea in Romania se va realiza in trei etape, in care vor fi vaccinate persoanele incluse in categoria lucratorilor din domeniile sanatații și social – sistem public și privat. Subiectul vaccinarii contra Covid-19 a dat naștere multor discuții, dupa cum bine se știe. Inclusiv in legatura cu domeniile…