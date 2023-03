Sondaj: Majoritatea germanilor, de acord cu suplimentarea cheltuielilor pentru armată Un sondaj arata ca 62% dintre germani sunt favorabili suplimentarii cheltuielilor pentru armata, dincolo de fondul special de 100 miliarde de euro, chiar daca aceasta inseamna ca guvernul va trebui sa se indatoreze sau sa faca economii in alte domenii, transmite vineri DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea cetatenilor sunt ingrijorati de posibilitatea extinderii razboiului pe teritoriul Moldovei. Potrivit "INFOTAG", acest lucru il arata rezultatele studiului sociologic "Barometrul socio-politic februarie 2023", efectuat de IMAS la comanda Public Media. Fii la curent cu cele mai noi…

- Majoritatea ungurilor il considera pe Viktor Orban ca fiind cel mai potrivit pentru functia de premier al Ungariei, potrivit unui sondaj de opinie efectuat de Institutul „Nezopont”, remis luni Agentiei de Presa MTI, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernatorul regiunii ucrainene Luhansk, Serhi Haidai, sustine ca timp de cateva zile, trupele ruse au atacat in mod activ in direcția Kreminna, insa au suferit pierderi semnificative și s-au retras, anunța RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata ucraineana a anuntat duminica faptul ca a respins un atac din apropierea satului Blahodatne, situat in regiunea Donetk, din estul Ucrainei, in timp ce grupul paramilitar privat rus Wagner da asigurari ca a preluat controlul localitatii, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 10-20 ianuarie 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Columbia și gruparea rebela Armata de Eliberare Naționala (ELN) au anunțat sambata ca vor relua in Mexic, luna viitoare, discuțiile de pace, depașind un impas recent, dupa ce, recent, guvernul a declarat și apoi a anulat un acord bilateral de incetare a focului, scrie Rador. Fii la curent…

- In timp ce Germania este supusa unei presiuni tot mai mari pentru a-si trimite tancurile Leopard 2 in Ucraina, majoritatea populatiei nu este in favoarea exportului acestor vehicule ravnite si crede ca tara a facut suficient, arata un sondaj publicat joi si citat de agentia DPA, inforemaza agenția…

- Majoritatea australienilor au fost direct afectati de dezastre naturale din 2019, potrivit unui sondaj publicat joi de Consiliul Climei din Australia, relateaza Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…