50% dintre romani considera ca nu au un stil de viata sanatos. Dieta si mai mult timp pentru relaxare – printre lucrurile pe care le-ar schimba in bine Doar 12% dintre romani fac sport zilnic. 61% nu se implica deloc in activitati sportive 1 din 4 romani (24%) nu includ fructe in dieta zilnica, iar 1 din 2 romani (49%) nu includ legume crude in dieta zilnica 2 din 3 romani declara ca citesc etichetele alimentare ale produselor pe care le cumpara 42% dintre romani sunt dispusi sa plateasca cu 10% mai mult pentru un produs alimentar pe care il considera de o calitate mai buna 50% dintre romani…