Gabriela Firea se bucura de increderea unui procent covarșitor in randul romaniloc cu drept de vot. O arata un sondaj INSOMAR dat publicitații astazi. Potrivit sondajului, Gabriela Firea se afla in topul increderii romanilor. Daca ar candida ca independent pentru funcția de primar general, ar obține o majoritate fabuloasa: 34% dintre bucureștenii chestionați o vor in locul lui Nicușor Dan . Potrivit aceluiași sondaj, Cristian Popescu Piedone (PUSL) ar obține 10% din voturi, la egalitate cu Rareș Bogdan (PNL). Gabriela Firea, atac la Nicușor Dan: In 3 ani de zile, principala preocupare a "primarului…