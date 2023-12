Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea celor care se declara mandri ca sunt romani a crescut cu 12% in ultimii 10 ani, iar a celor care declara ca arboreaza tricolorul de Ziua Nationala, cu 23%, releva un Sondaj INSCOP realizat la comanda News.ro. De asemenea, peste 90% dintre cei chestionati considera ca a fi roman inseamna…

- Conform sondajului realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in octombrie-noiembrie 2023, muzica populara este genul de muzica cel mai ascultat. Evoluția preferințelor muzicale ale romanilor in ultimii 10 ani. 2013 vs. 2023 Remus Ștefureac – director INSCOP Research: ”Preferințele muzicale ale…

