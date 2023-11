Sondaj INSCOP. Peste 47% dintre români ascultă muzică populară. Manelele sunt pe trend ascendent Peste 47% dintre romani spun ca asculta muzica populara, iar fata de acum 10 ani, a scazut cu aproximativ 20% numarul celor care asculta pop, iar numarul celor care prefera manele a crescut mai mult decat al celor care asculta muzica clasica, indica datele unui sondaj realizat de INSCOP Research la comanda News.ro, cei chestionati putand opta pentru mai multe variante de raspuns. Intrebati ce gen de muzica asculta, 47.3% dintre cei chestionati mentioneaza muzica populara (fata de 49.7% in 2013), 29.2% pop-dance (fata de 41% in 2013), 28.3% cea clasica (fata de 22.8% in 2013), 21.6% manele (fata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 47% dintre romani spun ca asculta muzica populara, iar fata de acum 10 ani, a scazut cu aproximativ 20% numarul celor care asculta pop, iar numarul celor care prefera manele a crescut mai mult decat al celor care asculta muzica clasica, indica datele unui sondaj realizat de INSCOP Research la…

- Aproape doua treimi dintre romani se declara ingrijorati foarte mult si destul de mult de efectele pe care razboiul Israel-Hamas le-ar putea avea asupra Romaniei, cresterea amenintarilor teroriste fiind cea mai mare temere. Intrebati care dintre cele doua conflicte ii ingrijoreaza mai mult, cel dintre…

- Romanii iși indreapta tot mai mult atenția catre muzica autohtona, potrivit unui sondaj recent, realizat de INSCOP Research la comanda News.ro. Conform acestor date, aproape trei sferturi dintre romani prefera muzica romaneasca, in detrimentul celei straine.Cifra marcheaza o creștere de peste 10%…

- Romanii iși indreapta tot mai mult atenția catre muzica autohtona, potrivit unui sondaj recent, realizat de INSCOP Research la comanda News.ro. Conform acestor date, aproape trei sferturi dintre romani prefera muzica romaneasca, in detrimentul celei straine.

- Jumatate dintre romani considera ca statul are datoria sa ii ajute indiferent de situatie si peste jumatate cred ca Guvernul trebuie sa creasca salariile chiar daca economia scade, cu 20% mai multi decat acum 10 ani, releva datele unui sondaj realizat de INSCOP. Comparativ cu acum 10 ani, a crescut…

- Numarul romanilor care prefera un loc de munca bine platit dar instabil a scazut usor in septembrie 2023 comparativ cu februarie 2013, de la 52% sa 51,8%., crescand numarul celor care prefera un loc de munca stabil, dar prost platit, 48% – 48,2%. Analiza socio-demografica releva ca declara ca prefera…

- Mai mult de doua treimi dintre romani considera ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita, peste 40% cred ca economia va avea o evolutie negativa, iar un procent similar declara ca situatia economica a familiei lor este mai proasta decat in urma cu un an, in timp ce aproape 30% cred…