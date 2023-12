Sondaj INSCOP. Aproape 70% dintre români declară că au rude în străinătate. 20% dintre ei primesc și bani Aproape 70% romani declara ca au rude in strainatate, mai multi decat in urma cu 10 ani, si aproape 20 % dintre acestia spun ca rudele din strainatate le trimit bani, in urma cu 10 ani procentul fiind dublu, indica datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. De asemenea, in opinia a 68,1% dintre cei chestionati, cei plecati in strainatate contribuie mult la nivelul de trai al romanilor. Procentul celor care considera ca romanii din strainatate ar trebui sa aiba dreptul de a vota la alegerile din Romania a crescut de la 74,9% in iunie 2013, la 84,4% in prezent. Rude in strainatate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

