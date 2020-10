Sondaj IMAS: Creștere semnificativă pentru USR-PLUS, scădere pentru PNL. Și PSD este în urcare Alianța USR Plus inregistreaza o creștere de 3 puncte procentuale in sondajul realizat de IMAS la comanda Europa FM in octombrie. 20,4% ar fi scorul Alianței daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare. Practic USR Plus are acum un scor mai bun decat avea PSD luna trecuta. PNL scade 2 puncte procentuale și e creditat cu 32,6% […] The post Sondaj IMAS: Creștere semnificativa pentru USR-PLUS, scadere pentru PNL. Și PSD este in urcare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

