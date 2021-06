Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a continuat sa creasca in luna mai, pentru a 12-a luna consecutiv, atingind cel mai ridicat nivel de dupa luna septembrie 2011, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. FAO publica lunar…

- Saptamana trecuta, leul a avut o evoluție stabila fața de euro, care a fluctuat in culoarul 4,922 – 4,933 lei. Mult mai agitat a fost parcursul comparativ cu alte valute principale. Dupa o creștere la 4,9265 lei, cursul euro a scazut vineri la 4,9253 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile s-au realizat…

- Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani sa nu calatoreasca in Fasia Gaza, sa evite total calatoriile in Ierusalim (Orasul Vechi si cartierele adiacente) si in regiunile de proximitate cu Fasia Gaza, in contextul deteriorarii situatiei de securitate.

- RESITA – Administratia locala a decis sa interzica reclamele facute la megafon sau la sisteme audio, in oras! V-ati saturat de reclamele care sunt mereu in trecere pe la fereastra dvs? Care transmit un mesaj pe care nimeni nu-l transmite in totalitate si care in loc sa informeze, deranjeaza sonor?…

- Cea de a VII-a ediție a Concursului pentru pian "Tinere Talente", organizata in aceasta primavara de catre Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" in parteneriat cu Casa de Cultura a Studenților Suceava, s-a incheiat vineri, odata cu desemnarea premiilor de interpretare ...

- Arestarile de migranti la frontiera SUA cu Mexicul au atins in martie cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, potrivit unor statistici publicate joi, care accentueaza presiunea asupra presedintelui Joe Biden, acuzat de opozitie ca minimizeaza criza, informeaza AFP. Peste 172.000 de persoane au fost…

- Inflatia din Rusia a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii peste patru ani in martie, relateaza Bloomberg. Inflatia anuala a accelerat la 5,8% in martie, cu mult peste tinta de 4% a bancii centrale. Situația a intensificat presiunile asupra bancii centrale pentru continuarea majorarilor…

- Economia americana a creat in martie cel mai mare numar de locuri de munca din ultimele 7 luni, pe masura ce americanii au inceput sa se vaccineze, iar guvernul a acordat noi ajutoare pentru a compensa impactul pandemiei de Covid-19. Aceasta evolutie ar putea marca inceputul celei mai bune performante…