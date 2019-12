Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump este considerat de germani mai periculos decat omologii sai rus Vladimir Putin, nord-coreean Kim Jong Un si chinez Xi Jinping, dar si decat liderul suprem iranian Ali Khamenei, indica un sondaj de opinie realizat de YouGov si publicat miercuri de DPA. …

- Dmitri Peskov a negat afirmațiile potrivit carora Kremlinul ar privi cu scepticism necesitatea unei noi intrevederi dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca spera ca omologul sau Donald Trump va veni in Rusia de Ziua Victoriei, pe 9 mai anul viitor, si a precizat ca Moscova este gata de convorbiri cu Washingtonul, relateaza Reuters. Putin a spus ca ar fi "potrivit" ca Trump sa participe la…

- China devine o parte tot mai importanta a viitorului Braziliei, potrivit declarațiilor de miercuri ale președintelui Bolsonaro, care a sugerat o atitudine pragmatica fața de cel mai mare partener comercial al țarii din America Latina, scrie South China Morning Post. Stând alaturi de președintele…

- Saptamana trecuta, Coreea de Nord a testat ceea ce a anuntat ca au fost "lansatoare de rachete multiple super-masive". Japonia a estimat insa ca a fost vorba probabil de rachete balistice care incalca sanctiunile ONU. Afirmatiile japoneze au atras o diatriba foarte colorata din partea Phenianului.…

- O treime dintre oamenii din generatia „millennials”, respectiv cei nascuți in perioada 1981 – 1996, ar vota in 2020 cu candidatii de extrema stanga, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat la cererea Victims of Communism Memorial Foundation, un ONG cu sediul in Washington, SUA, scrie Mediafax. „Amnezia…