Sondaj de opinie in Moldova: Daca maine ar avea loc alegeri, Maia Sandu si partidul ei ar castiga detasat

- Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor reclama ca Partidul Actiune si Solidaritate foloseste imaginea presedintelui Maia Sandu in campania electorala. Acestia au depus o sesizare la CEC dupa ce PAS a distribuit pliante in care apare fotografia sefului statului.

- In urma unui sondaj efectuat de iData in Republica Moldova, Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) se afla in preferințele alegatorilor din Republica Moldova, fiind creditata la inceputul campaniei parlamentare cu aproximativ 5% (+4,8%), și are toate șansele sa acceada in Parlamentul de la Chișinau,…

- Votanții vor alege o noua componența a Parlamentului – organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legislativa a statului.Potrivit unui sondaj INSOMAR , 50.95% dintre respondenți intenționeaza sa mearga la urne, in timp ce 25.99% vor sa stea acasa. La intrebarea "Cu ce partid politic…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, 37% din cei care au exprimat o opțiune de vot susțin ca ar vota Partidul Acțiune și Solidaritate, aproape 36% - Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, 7,6% ar vota pentru Partidul Șor. Blocul lui Renato Usatii ar acumula ceva mai mult de 4%, urmat…

- Alina Gorghiu: „Astazi, la Senat: M-am bucurat sa il reintalnesc pe Andrei Nastase, fondatorul Partidului Plaforma Demnitate și Adevar (PPDA) din Republica Moldova, și pe membrii delegației sale. PPDA este unul dintre cele mai importante partide proeuropene din Republica Moldova.Le urez succes la alegerile…

- Republica Moldova este un stat în deriva identitara, iar confruntarea politica dintre forțele pro-ruse și cele românești, pro-europene, nu va fi stavilita foarte curând. ”Nu poate o societate dezorientata pe parcursul a doua secole, influențata profund de propaganda…

- Igor Dodon a prezidat astazi ședința Consiliului Republican al PSRM in cadrul careia a fost aprobata urmatoarea declarație: Moldova este un stat independent care nu va admite controlul din exterior a instituțiilor de stat. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova califica decizia Curții Constituționale,…

- Republica Moldova intra de joi, 1 aprilie, in stare de urgența, pentru urmatoarele doua luni, inclusiv de Paște. Decizia a fost luata miercuri de Parlamentul de la Chișinau, in contextul in care numarul infectarilor este in continua creștere. Secțiile de terapie intensiva sunt supraaglomerate. Opoziția…