Sondaj CURS – Suveranismul domină agenda europeană din România Sondaj CURS – Suveranismul domina agenda europeana din Romania Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 8-20 iulie 2023. CITESTE SI Pentagonul anunța ca in Ucraina s-a furat o parte din armamentul livrat de Occident / Ce arme au fost sustrase și de catre cine 23:51 248 Scandal in SUA: Jucatoarele din naționala au refuzat sa intoneze imnul la mondialul de fotbal 23:42 663 BREAKING NEWS Primele reactii ale partidelor dupa inchiderea urnelor in Spania / Schimbarea agendei, puțin probabila - cum se poziționeaza VOX 23:34… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIanunța ca ins-a furat o parte din armamentul livrat de/ Ce arme au fost sustrase și de catre cine 23:51 248in SUA:din naționala au refuzat sa intoneze imnul la mondialul de fotbal 23:42 663 BREAKING NEWSreactii ale partidelor dupa inchiderea urnelor inagendei, puțin probabila - cum se poziționeaza VOX 23:34…

Stiri pe aceeasi tema

- Valuri de indignare au rabufnit in Statele Unite, in special pe rețelele de socializare, dupa ce majoritatea echipei naționale a ales sa nu cante imnul inainte de meciul de debut al Cupei Mondiale de fotbal feminin FIFA impotriva Vietnamului.In timp ce adversarele vietnameze au intonat Song of a…

- Infractori, luptatori voluntari si traficanti de arme din Ucraina au furat anul trecut o parte din armele si echipamentele furnizate de Occident si destinate trupelor ucrainene, dar pana la urma acestea au fost recuperate, potrivit unui raport al inspectorului general al Departamentului Apararii obtinut…

- Sondaj CURS – Romanii nu prea dau șanse masurii Guvernului Ciolacu de plafonare a adaosului comercial la unele alimente Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 8-20 iulie 2023. CITESTE SI BREAKING NEWS Doi copii au fost…

- Sondaj CURS - Romanii nu cred ca Pensiile speciale vor fi intr-adevar eliminate Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 8-20 iulie 2023. CITESTE SI Incendiul de vegetație face ravagii pe insula greceasca Rodos / Evacuare…

- S-au tras la sorți grupele pentru turneul final al Campionatului Mondial de handbal feminin, ediția 2023. Romania va juca in grupa E, impotriva reprezentativelor din Danemarca, Serbia și Chile. Primele trei clasate in grupa de la Mondial se califica mai departe in Main Round, acolo unde, alaturi de…

- PSD a reușit sa ajunga la 30% in preferințele electorale din București, in timp ce USR și PNL se lupta la „cuțite” pentru un loc doi - 18%, asta in contextul mai larg in care toate cele trei partide inregistreaza o ușoara creștere in procente, arata cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie…

- Creșterile de prețuri din ultimii doi ani au afectat puternic nivelul de trai al romanilor, diminuandu-le puterea de cumparare. In București, lucrurile nu stau diferit, 89% dintre locuitorii Capitalei declarandu-se afectați și foarte afectați de creșterea prețurilor, potrivit unui sondaj realizat de…

- PSD a scazut sub 30% in preferințele electoratului bucureștean, iar PNL sub 20%, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS. Potrivit cercetarii sociologice realizate in perioada 19-28 aprilie 2023, procentele USR și AUR au crescut in ultimele luni.Astfel,…