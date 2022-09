Sondaj CURS: PSD, PNL și AUR, primele în preferințele românilor. USR se prăbușește la 8% Sondaj CURS: PSD, PNL și AUR, primele in preferințele romanilor. USR se prabușește la 8% PSD ramane principalul partid din Romania, potrivit unui sondaj CURS, urmat de PNL. Cele doua partide principale din Coaliția de Guvernare au impreuna 57% dintre opțiunile romanilor, la care se mai adauga 5% de la UDMR. Sondajul a fost realizat la nivel național in perioada 8 – 22 septembrie 2022, potrivit siteului stiripesurse.ro. PSD – […] Citește Sondaj CURS: PSD, PNL și AUR, primele in preferințele romanilor. USR se prabușește la 8% in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol: alba24.ro

